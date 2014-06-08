أتقني مكياجك عند ارتداء النظارات

ترتدي أكثرية النساء العاملات النظارات لحماية العينين من التعرّض المستمرّ لجهاز الكمبيوتر. لكن هذا الاكسسوار لم يعد حاجة لمن لديها مشكلة في النظر فحسب، بل تحوّل إلى موضة تتبدّل مع ألوان الملابس، وتتعدّد أشكالها بحسب المناسبة. عند ارتداء النظارات، يتوجّه كلّ الانتباه والتركيز بالدّرجة الأولى إلى وجهك وعينيك. لذلك، يجب أن يكون مكياجك نظيفاً، أنيقاً وكاملاً.

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إليك بعض نصائح المكياج والحِيل التي تجعلك جذابة:

إذا كنت ترتدين النظارات، وتريدين أن تظهري أنيقة وعصرية، فاهتمي لمكياج عينيك، إذ إنّ النظارات تُبرز منطقة العينين، وتجعلها تبدو أكثر وضوحاً، ما يُمكن أن يكبّر الدوائر السّوداء والأكياس المنتفخة والتجاعيد الموجودة في هذه المنطقة. لذلك، ننصحك بوضع الكونسيلر لإخفاء العيوب حول عينيك، وللحفاظ على إشراقهما. بالنسبة إلى ظلال العين، يمكنك استخدام الألوان التي تتناسب مع إطار نظاراتك. ثم قومي بتحديد عينيك بالكحل الأسود، وانتبهي إلى وجوب الالتزام بألا يتعدّى الخط حدود الإطار. أضيفي الماسكرا إلى رموش كثيفة. والمفضّل أن تكون المستحضرات ضدّ الماء كي لا تلطّخ النظارات. وللحاجبين تأثير كبير على نظرتك، وتحديداً مع النظارات. لذلك، ارسمي حاجبيك بدقّة، بلون مطابق للون شعرك، وامنحيهما الشكل والحجم اللذين يناسبان وجهك.

بالانتقال إلى الشفاه، ننصحك باستخدام أحمر الشفاه بالألوان القويّة: كالأحمر، أو الوردي، أو البرتقالي. وبهذه الطريقة تحققين التوازن لوجهك، وستتغيّر إطلالتك على الفور، ما يمنحك إشراقاً وجاذبية. لا تنسي وضع بودرة الخدود بطريقة ترفع وجنتيك وتُضفي إشراقاً إضافياً على وجهك.

وبذلك تحصلين على مكياج ناعم لإطلالة لافتة، حتى لو كنت ترتدين النظارات.

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