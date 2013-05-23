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أطباء وصيادلة الدقهلية ينظمون وقفة للمطالبة بتطبيق الكادر

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أطباء وصيادلة الدقهلية ينظمون وقفة للمطالبة بتطبيق الكادر أطباء وصيادلة الدقهلية ينظمون وقفة للمطالبة بتطبيق الكادر
"أطباء بلا حقوق" في الوقفة: "الوزارة وزارة عار باعوا الصحة للتجار"

كتب : صالح رمضان الخميس 23-05-2013 17:42

نظم العشرات من حركة "أطباء بلا حقوق" و"أولتراس الأطباء (الوايت كوتس)" والصيادلة الحكوميين وصيادلة جامعة المنصورة، اليوم، وقفة احتجاجية أمام مديرية الصحة بالدقهلية للمطالبة بالموافقة على تطبيق كادر المهن الطبية ابتداء من أول يوليو المقبل، واعتراضا على ميزانية وزارة الصحة التي ظلت على نفس النسبة من العام الماضي على الرغم من وعود الدكتور محمد مرسي بزيادة نسبة الوزارة إلى 15% خلال الأربع سنوات.

وردد المحتجون الهتافات "الوزارة زي ماهية، كوسة وسطة ومحسوبية" و"مرسي ببيه يا مرسي بيه فاضل إيه راح نبكي عليه" و"الوزارة وزارة عار باعوا الصحة للتجار".

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