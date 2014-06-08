«بيت الخير»: وقفان في دبي والفجيرة

كشفت جمعية بيت الخير عن أن عدد الأوقاف التي تقوم بإنشائها حالياً أو في طور التشطيب عبارة عن بنايتين واحدة في منطقة الورقاء بدبي والثانية في إمارة الفجيرة، مشيرة إلى أن بناية الورقاء في طور التشطيب وتشمل سبعة طوابق بتكلفة إجمالية بلغت 20 مليون درهم.

وذكرت أن وقف الفجيرة يضم ثمانية طوابق بتكلفة 20 مليوناً و600 ألف درهم، ينفق ريعه على مساعدة الأسر والمعاقين والأيتام.

وقال عابدين طاهر العوضي، المدير العام لبيت الخير إن الجمعية ولحرصها على إشراك الجميع في عمل الخير، قامت بتوزيع كوبونات الأسهم الوقفية بجميع المراكز التجارية والجمعيات التعاونية بقيمة 100 درهم لكل سهم، مشيراً إلى أن هذه الأسهم تتيح لكل أفراد الأسرة الإسهام في هذا الجانب الخيري.

إقبال

وقال إن وقفاً بمدينة الشارقة تم الانتهاء منه، واستلمته بيت الخير لإضافته إلى أوقاف الجمعية، والتي تشكل نسبة معتبرة من الدخل لتمويل البرامج والمشاريع الخيرية المتنوعة، لافتاً إلى وجود زيادة في الإقبال على اقتناء كوبونات الأسهم الوقفية من جانب الأسر والأفراد.

وأوضح عابدين طاهر أن الحملة الرمضانية التي أطلقتها الجمعية خلال شهر رجب الماضي تصب في صالح الفئات الضعيفة وذوي الدخل المحدود في المجتمع، والأسر المتعففة، وقال إن بيت الخير ترعى - إضافة إلى الأسر-، 2000 يتيم و19 ألف طالب و500 من ذوي الاحتياجات الخاصة، فضلاً عن المرضى والمسنين وأسر السجناء والحالات الطارئة.

تشجيع

وأضاف إن الحملة تشجع أهل الخير والمحسنين على مضاعفة البذل والعطاء، واغتنام موسم رمضان لرفد مشاريع الجمعية بزكاتهم وصدقاتهم، مشيراً إلى أن الجمعية بدأت الحملة الإعلامية والإعلانية، وهي الأكبر على صعيد الحملات الإعلامية لإيصال دعوة العطاء إلى كل قادر، للإسهام في هذا الجهد، لتحقيق التكافل في مجتمع قام على «الفزعة» والتراحم والوئام.

فرصة

وقال إن الجمعية اعتادت أن تطلق حملة خيرية ضخمة في كل عام قبل شهر رمضان المبارك، لإعطاء فرصة أكبر للجمهور المستهدف من المانحين والمحسنين وأهل الخير لتحديد اختياراتهم وزكاتهم، لأداء هذه الفريضة في الشهر الكريم، وأن الحملة الرمضانية لهذا العام أطلقت تحت شعار «وأنفقوا خيراً لأنفسكم».

وقال إن الجمعية تطلق هذه الحملة بداية شهر رجب من كل عام، وتستمر حتى فجر عيد الفطر.