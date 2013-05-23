أمناء الشرطة بالبحيرة يواصلون قطع شريط السكة الحديد بدمنهور

ومدير شرطة النقل والمواصلات ينفي إطلاق نار بالمحطة

كتب : إبراهيم رشوان وأحمد حفني منذ 44 دقيقة

يواصل العشرات من أمناء وأفراد الشرطة بالبحيرة، قطع شريط السكة الحديد "القاهرة- الإسكندرية" بمحطة دمنهور؛ اعتراضا على الحكم الصادر اليوم، من محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار سعيد الصالحي، بسجن زميلهم عماد حرفوش لمدة عامين، بتهمة قتل متهم أثناء إنقاذه لفتاة، حاول بلطجية اغتصابها بمحطة السكة الحديد بكوم حمادة عام 2011.

وقال العميد مصطفى مرتضى، مدير إدارة شرطة النقل والمواصلات بالبحيرة، لـ"الوطن"، إن هناك محاولات تبذل مع الأمناء والأفراد المحتجين، لإقناعهم بإنهاء اعتصامهم على شريط السكة الحديد، وفتح الخط أمام حركة القطارات، نافيا بشدة ما نشرته بعض المواقع حول إطلاق بعض من أمناء الشرطة المحتجين، للنار في الهواء.

كان أمين شرطة عماد حرفوش، تمكن من إنقاذ فتاة من الاختطاف والتعدي عليها بمحطة السكة الحديد بكوم حمادة، بواسطة اثنين من البلطجية، وأطلق النار على أحدهما ما أدى إلى مصرعه، وحاصر أهل القتيل مركز الشرطة وقذفوه بالحجارة، ثم توجهوا إلى محطة السكة الحديد، وأضرموا النيران فيها، ورفعوا دعوى قضائية ضد أمين الشرطة بتهمة قتل ابنهم.