10184 طالب وطالبة بدأوا امتحانات الثانوية العامة بالفيوم

بدأ ، اليوم الأحد ، 10184طالب وطالبة امتحانات الثانوية العامة نظام حديث بالفيوم بنين 4683 وبنات 5501 داخل 16 لجنة رئيسية علي مستوى المحافظة في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

صرح محمود ابو الغيط وكيل وزارة التربية والتعليم ان امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية بالنظام القديم جاءت في مستوى الطالب المتوسط ولايوجد أي شكاوي من جانب الطلاب.

وأضاف ابو الغيط ان هناك لجان تفتيشية من مختلف المحافظة لمتابعة سير المتحانات بالمدارس علي مستوي المحافظة و ان غرف العمليات الرئيسية على مستوى الإدارات السبعة لم ترصد اي حالة تجاوزات في اول يوم بامتحانات الثانوية العامة بالمحافظة وان الهدوء التام كان السمة المميزة لجميع لجان المحافظة في ظل تأمين الجيش والشرطة.