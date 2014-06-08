ألاف المواطنين بالإسماعيلية يتابعون تنصيب السيسي في الأندية والمقاهي

احتشد الالاف من مواطني الإسماعيلبة في الأندية والمقاهي في أرجاء المحافظة لمتابعة فعاليات تنصيب المشير عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر وذلك منذ الساعات الاولي من الصباح وسط إجراءات أمنية من الجيش والشرطة ودوريات من الجيش والشرطة تجوب أنحاء مدينة الإسماعيلية.

وأطلق عدد من أصحاب السيارات الصافرات بالتزامن مع بداية التنصيب والقسم أمام المحكمة الدستورية فيما رفع عدد من المواطنين وأصحاب السيارات أعلام مصر على سياراتهم وقام شباب مدينة التل الكبير بالتجهيز لبث القسم على الهواء مباشرة في ساحة مركز الشباب وسط حضور مكثف من المواطنيين واعلام مصر.

وقال سليمان الحوت من قيادات حملة السيسي الرسمية ان الحملة قررت إقامة احتفالية ضخمة الليلة بميدان الممر احتفالا بتنصيب السيسي ، موضحا ان الحملة ومكتبها الإدارى بالمحافظة شهد الاف الطلبات من المواطنين لتنظيم احتفالية في عدد من الميادين رغم إعلان الحملة تنظيم الاحتفالية في ميدان الممر.

ووصف علاء سليم أحد قيادات الحملة ان الشعب ارتبط بالسيسي زعيما طال انتظاره وهو ما فسر اصرارهم على الاحتفال.