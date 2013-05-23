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مدرس يطلب اللجوء السياسى لدولة أجنبية بسبب عدم حصوله على كادر المعلم

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مدرس يطلب اللجوء السياسى لدولة أجنبية بسبب عدم حصوله على كادر المعلم مدرس يطلب اللجوء السياسى لدولة أجنبية بسبب عدم حصوله على كادر المعلم

صرح محمد محمد على إبراهيم، مدرس عملى تشغيل معادن بمدرسة المنيا الثانوية الصناعية الجديدة، شرق النيل، التابعة لإدارة المنيا التعليمية، أنه يطالب اللجوء السياسى لأى دولة أجنبية حتى تعود له كرامته التى أهدرت فى بلده.

وقال إبراهيم: "تمنيت لو عاد الزمن وعاد مبارك من جديد يحكم اليوم أنا أعيش فى دولة الظلم، حيث لم تستمل صرخاتى واستغاثاتى وشكواى إلى ديوان المظالم، وإضرابى عن الطعام قلوب المسئولين بالتربية والتعليم، وأكاديمية كادر المعلم، الأمر الذى ضيع على وعلى أسرتى مستحقاتى المالية وكل ما حصلت علية مجرد تسجيل اسمى أنا ومن ضاعت حقوقهم فى دخول التدريب فى الأكاديمية فقط، وحتى الآن لم يتم إدراجنا للتدريب، مما أدى إلى ضياع 230 جنيها شهريا من راتبى وبعد شهر يوليو ستصل إلى 325 جنيها".

وأوضح أنه تم تعيينه فى عام 2004 مدرس مادة صناعية عمل ولم يتمكن من دخول تدريب كادر المعلم بدون إبداء أسباب رغم أن كل دفعتى ومن تم تعيينهم بعدى دخلوا التدريب وصرفوا المرحلة الثانية من الكادر.

تقدمت بالعديد من الشكاوى والاستغاثات إلى ديوان المظالم برئاسة الجمهورية حملت أرقام 37663، وكان الرد تم تقييد المذكور خطا فى الإحصاء ورقم الثانية 67549 وكان الرد عليك بالتقدم بمذكرة إلى وكيل الوزارة علما بأنه يوجد بمكتبه مذكرة بتاريخ 26/3/2013.

وأضاف أنه لم تجد هذه الشكاوى فلم أجد أمامى سبيلا سوى الإضراب عن الطعام ودخلت المستشفى وقمت بالإضراب لمدة 8 أيام متواصلة وقد وعدونى بحل مشكلتى وطالبونى بفض الإضراب وأضاف أننى استجبت وقمت بفض الإضراب غير أننى لم أجد حلولا أيضا.

ويطالب المعلم بدخوله كادر المعلم وصرف مستحقاته المالية، وأوضح أن هذه ليست مشكلة خاصة، وإنما تتضمن أكثر من 20 مدرسا آخر لديهم نفس المعاناة ولا يستجيب لهم أحد.

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مصر 365

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