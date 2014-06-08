سلطان بن سلمان: غرفة عمليات لمتابعة سير الأنشطة والخدمات المقدمة بالمواقع السياحية

ثمن صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار توجيه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب وزير الشؤون البلدية والقروية أمانات وبلديات المناطق والمحافظات "بتكثيف جهودها في تهيئة كافة المرافق العامة والميادين والمتنزهات العامة والحدائق والساحات البلدية والشواطئ لخدمة الأهالي والزوار وتأمين كافة سبل راحتهم وتوفير كل ما يلزم من خدمات الصيانة والنظافة في هذه المواقع خلال الصيف".

وأكد سموه على أهمية هذا التوجيه في نجاح الموسم السياحي لهذا الصيف، خاصة وأن المنتزهات والمرافق العامة تمثل موقع جذب رئيس ومهم في التجربة السياحة ومستوى نجاحها، وهذا ما لمسته الهيئة في رصدها السنوي للمؤشرات الايجابية والسلبية للصيف.

ونوه سموه بالدور الرئيس لأمانات المناطق والبلديات التابعة لها في التنمية السياحية المحلية من خلال ما تنفذه من مشاريع سياحية وتراثية، وما تقدمه من خدمات للسياح في المرافق العامة والفعاليات والأنشطة الترويحية التي باتت الأمانات والبلديات تنشط فيها بشكل مميز، مشيرا إلى أن هذا التوجيه من سمو وزير الشؤون البلدية والقروية واهتمامه ودعمه الدائم بالسياحة الوطنية يؤكد القناعة التي ترسخت لدى الجميع بأن السياحة لم تعد ترفا بل مطلبا أساسيا للمواطنين لدورها الهام في الترويح إضافة لكونها نشاطا اقتصاديا مهما يسهم في توفير فرص العمل والتنمية الاقتصادية في المناطق.

وأبان أن الدور الكبير الذي تؤديه وزارة الشئون البلدية والقروية وبقية الجهات الحكومية والقطاع الخاص في الأنشطة والبرامج والمشاريع السياحية يجسد نهج الشراكة الذي دأبت عليه الهيئة واتضحت نتائجه ومنجزاته الكبيرة، إذ تعمل الهيئة بتكامل من هذه الجهات الحكومية الممثلة في مجلس إدارتها وعلى رأسها الشريك الأساس وزارة الشئون البلدية والقروية.

وكان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار قد اطلع في اجتماع بالهيئة على آخر الاستعدادات لموسم إجازة الصيف 1435ه.

واستعرض في الاجتماع الذي حضره نواب رئيس الهيئة وأمناء مجالس التنمية السياحية في المناطق ومدراء فروع الهيئة تقارير من رؤساء اللجان عن أعمالها في مجالات الرقابة على قطاع الإيواء السياحي، ووكالات السفر والسياحة والمنشآت السياحية وما قامت به الجهات الحكومية لتهيئة المنتزهات والمرافق الخدمية المتعلقة بالأنشطة السياحية، وجهود تطوير برامج الرحلات السياحية واللقاءات التنسيقية مع مقدمي الخدمات السياحية التي تقودها مجالس التنمية السياحية في المناطق.

كما استعرض الاجتماع، التحضير لإطلاق مهرجانات الصيف التي تبدأ غالبيتها هذا الاسبوع، والحملة الإعلامية والتسويقية للتحفيز للرحلات السياحية المحلية في الصيف، إضافة إلى مراكز وأجهزة المعلومات السياحية، حيث شكلت الهيئة فريق عمل وغرفة عمليات على مدار الساعة لمتابعة سير الأنشطة السياحية والخدمات المقدمة والتنسيق بين الجهات التنفيذية للخدمات في المواقع السياحية، ودعم المناطق والتجاوب من الاستفسارات والشكاوى من خلال الرقم الهاتفي (19988) وموقع السياحة السعودية Saudi touricim.com

ويتكون البرنامج التنفيذي لصيف 1435ه الذي وضعته الهيئة بالتعاون مع مجالس التنمية السياحية ثلاثة أجزاء مقسمة على أشهر شعبان ورمضان وشوال،وتشير توقعات مركز المعلومات والأبحاث السياحية (ماس) التابع للهيئة إلى نمو الرحلات السياحية المحلية بنسبة (6%) خلال فترة الصيف هذا العام مقارنة بصيف العام الماضي، وارتفاع عدد الرحلات المحلية خلال الصيف إلى (5.8) مليون رحلة سياحية مقابل (5.5) مليون رحلة في صيف العام الماضي.

كما تشير البيانات التقديرية إلى أن مصروفات الرحلات السياحية المحلية لصيف هذا العام ستبلغ (6.2) مليار ريال، مقابل دخل متحقق في صيف العام الماضي بلغ (5.0) مليار ريال بنسبة نمو (23.9%).