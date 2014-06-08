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مسابقة للأكل الصحي بالشرقية

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    تعتزم الجمعية للسكر والغدد الصماء إطلاق مسابقة "الطبق الصحي" قبل شهر رمضان المبارك تعنى بالحياة الصحية وتشمل المسابقة طبق الشوربة الصحي والطبق الأساسي الصحي وطبق الحلويات الصحي.

وسيتم تقييم الأطباق بواسطة لجنة من الاختصاصيين بالجمعية على ان يقام الحفل الختامي بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز للعلوم والتقنية "سايتك" بالخبر يوم السبت 23 شعبان الموافق 21 يونيو وآخر موعد لاستلام النماذج الالكترونية عبر موقع الجمعية على الشبكة العنكبوتية HYPERLINK "http://www.sdea.org.sa" www.sdea.org.sa يوم السبت 16 شعبان الموافق 14 يونيو 2014م.

وعن شروط المسابقة قال أمين عام الجمعية الدكتور كامل سلامة، لابد من استخدام دقيق البرّ والحبوب الكاملة بدلاً من الدقيق الأبيض، واستبدال منتجات الألبان كاملة الدسم بقليلة أو خالية الدسم، واستعمال اللحوم الخالية من الشحوم أو الدواجن بدون جلد أو الأسماك المشوية بدلاً من اللحوم الدسمة والدواجن بجلدها، واستخدام الشوي أو السلق بدلاً من القلي، واستبدال الزبدة أو السمنة أو الشحوم الحيوانية بالزيوت الصحّية مثل زيت الزيتون أو دوّار الشمس أو الكانولا أو الذرة ولكن بكميات قليلة، أن يُقلّل إضافة الملح أو السكر إلى الأطباق ويمكن استخدام القليل من الأعشاب والبهارات لإضافة النكهة والطعم إلى الأطباق بدلاً من الملح والأغذية المالحة، ويمكن استخدام المكسرات غير المملّحة في الطبق ولكن بكميات قليلة.

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