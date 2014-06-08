صحة المدينة المنورة تقدم 41 برنامجاً تدريبياً وتثقيفياً لمكافحة العدوى

دشن مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور عبدالله بن علي الطائفي البرنامج التدريبي ل 41 دورة تدريبية الذي ينفذه معهد البحوث والدراسات الاستشارية بجامعة أم القرى بالتعاون مع إدارة التدريب والابتعاث والدراسات الطبية العليا بصحة منطقة المدينة المنورة.

وأكد الطائفي أن المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة تولي اهتماماً بالغاً بتطبيق توصيات مكافحة العدوى بالمنشآت الصحية التابعة لها، وذلك في إطار تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة وخفض معدلات الإصابة والوفيات المرتبطة بالعدوى المكتسبة وبتقديم الخدمة الصحية بالمستشفيات وانتهجت عدداً من الإستراتيجيات لتنفيذ أهداف البرنامج لمكافحة العدوى.

وقالت مديرة إدارة التدريب والابتعاث والدراسات الطبية العليا الدكتورة ثريا الزهراني إن مفهوم التدريب لم يعد مفهوماً تقليدياً يقتصر على حضور وتنظيم الدورات التدريبية التقليدية ومنح شهادات الحضور والاجتياز، بل أصبح خياراً إستراتيجياً في وزارة الصحة وذلك باستثمار وتنمية الموارد البشرية، مشيرةً إلى أن الإنسان لم يعد يطلق عليه اسم الموظف، بل أصبح يطلق عليه اسم المورد البشري، ولذلك يعتبر الإنسان من أهم الموارد التي تقوم عليها صروح التنمية والبناء في الدولة.

وأكدت الزهراني أن خطة الوزارة تركزت على الإنسان الكفء القادر على التعامل مع المتغيرات والمستجدات والتطورات، بحيث يصبح الثابت الوحيد في عالم اليوم والغد هو (التغيير) وأصبحت الإدارة هي إدارة عمليات التغيير وصولاً إلى إدارة الجودة الشاملة وتعتمد هذه المنهجية لإدارة الجودة الشاملة على العنصر البشري بتنمية مهارته وتطوير قدراته بصفة مستمرة وزيادة المعرفة لمواكبة آخر المستجدات في شتى المجالات الصحية، كما اهتمت الوزارة بالابتعاث الخارجي والإيفاد الداخلي وأسهمت في برامج التدريب على رأس العمل من خلال الدعم المادي والمعنوي اللامحدود للبرامج التطويرية والإلزامية وتنفيذ الدورات الداخلية والخارجية لمنسوبي الصحة.