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استمرار الاستنفار الأمني بالمطار لتأمين الوفود المشاركة في حفل تنصيب السيسي

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استمرار الاستنفار الأمني بالمطار لتأمين الوفود المشاركة في حفل تنصيب السيسي استمرار الاستنفار الأمني بالمطار لتأمين الوفود المشاركة في حفل تنصيب السيسي

اتخذت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى اليوم الاحد حالة من الاستنفار الامني والإجراءات الأمنية المشددة في جميع القطاعات العاملة بالمطار استعدادا لاستقبال باقي الرؤساء والأمراء والملوك والوفود المشاركين في احتفالات تنصيب الرئيس عبد الفتاح .

ذكرت مصادر أمنية بالمطار انتشرت الأكمنة المرورية الثابتة والمتحركة وتم الاستعانة بأعداد كبيرة من القوات الخاصة والكلاب البوليسية المدربة على كشف المفرقعات للتعامل مع أي طارئ فى جميع الطرق المؤدية الى المطار وخاصة استراحة كبار الزوار واستراحة رئاسة الجمهورية كما انتشر العشرات من رجال البحث الجنائي والشرطة السرية فى محيط الصالة الرئاسية وصالة كبار الزوار لتأمين وصول بقية الوفود المشاركة فى حفل تنصيب الرئيس .

كما تم وقف جميع إجازات الضباط والأفراد العاملين لحين وصول وسفر البعثات الرسمية المشاركة في الحدث التاريخي الذي يعقد مساء اليوم الأحد بتنصيب المشير السيسي .

واضافت المصادر أن مغادرة الوفود والملوك والرؤساء تبدأ مساء اليوم عقب انتهاء حفل التنصيب .

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