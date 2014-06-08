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رئيس رابطة الدوري الإسباني يصف مسئولي الفيفا بالفاسدين

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رئيس رابطة الدوري الإسباني يصف مسئولي الفيفا بالفاسدين رئيس رابطة الدوري الإسباني يصف مسئولي الفيفا بالفاسدين

إفي - وصف رئيس رابطة الدوري الإسباني خابيير تيباس اليوم مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بـ"الفاسدين".

وأشار تيباس أثناء مشاركته في مهرجان (أوفسايد) الذي تنظمة مجلة (بانينكا) الرياضية إلى أنه لا يجد نفسه متوافقا مع (فيفا) مشيرا إلى أن مسئوليه ترتبط أسمائهم دائما بقضايا فساد.

وأوضح المسئول في رده على أسئلة من الحضور أنه لا يؤيد نموذج الأندية التي تعتمد على مليارديرات المستثمرين، في اشارة لمشروع نادي فالنسيا الجديد.

هذا كما أعرب تيباس عن معارضته لمكافأة الفوز بالمونديال التي سيحصل عليها كل لاعب في الإسباني حال التتويج باللقب مجددا وهي 720 ألف يورو لكل لاعب.

وبخصوص فكرة اقامة بطولة أوروبية بنظام الدوري يشارك فيها ريال مدريد وبرشلونة باسم إسبانيا استبعد المسئول هذا الأمر حيث قال "إنهما فريقان اعتادا على الفوز، الجماهير لا تنتظر ريال وبرسا لا يفوزان، وهذا الأمر قد يحدث في هذه البطولة".

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