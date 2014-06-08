كلوزه يؤكد استمراره لموسم على الأقل قبل الاعتزال

أ ش أ - كشف المهاجم الألماني المخضرم ميروسلاف كلوزه لاعب لاتسيو أن موسم 2014 – 2015 قد يكون أخر موسم له كلاعب، قبل الاتجاه لمجال التدريب.

وأوضح كلوزه - الذي ينتهي عقده مع لاتسيو الإيطالي في يونيو من العام المقبل - أنه ليس من المرجح أن يجدد تعاقده مرة اخرى بعد انتهائه.

وقال اللاعب المحنك الذي يبلغ من العمر 35 عاما - في تصريحات أدلى بها لصحيفة بيلد الألمانية - "إن عقدي سينتهي في عام 2015، ورغم أنه من الممكن بالنسبة لي أن أجدده إذا ما أردت ذلك غير أنني أعتقد أنني لن أقدم على اتخاذ هذه الخطوة بل سأعود إلى بافاريا وأعمل بالتدريب".

وكان كلوزه - الذي سيمثل بلاده في بطولة كأس العالم القادمة بالبرازيل - قد أصبح أكثر لاعبي ألمانيا إحرازا للأهداف على الإطلاق بعد أن سجل هدفه رقم 69 مع المنتخب في المباراة الودية التي فاز بها المانشافت 6-1 على أمريكا يوم الجمعة الماضي.