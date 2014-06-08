​”البطاطس” المصرية تغزو الأسواق العالمية..روسيا الأولى في الاستيراد يليها العرب والاتحاد الأوروبى

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ان كميات البطاطس والتى تم تصديرها الى الأسواق الأوروبية وروسيا والدول العربية، بلغت 615 ألف طن، وهى الكمية التى لم تشهدها الصادرات المصرية للبطاطس من قبل، رغم استمرار الموسم، وعملية التصدير.

وأشارت الوزارة فى بيان لها، ان دولة روسيا تعد من أكبر دول العالم استيراداً للبطاطس المصرية هذا الموسم، وانه قد بلغ كمية البطاطس المصدرة اليها حتى الآن 280ألف طن، من اجمالى الكمية المصدرة الى باقى دول العالم، فى مقابل203 ألف طن للدول العربية، و117 ألف طن لباقى دول الاتحاد الاوروبى، و15 ألف طن لعدد من الدول الأجنبية الأخرى.

وتابع البيان ان كمية التصدير الغير مسبوقة، أكدت على نجاح المنظومة التى وضعتها الوزارة بداية من المزارع والمصدر من خلال الجهاز الرقابي والحجر الزراعى بالوزارة بالتعاون مع مشروع حصر مرض العفن البنى فى البطاطس، حتى تظهر البطاطس المصرية بالمظهر اللائق الذى يضعها من المحاصيل المرغوبة فى دول العالم.

وفى سياق متصل وصل حجم الصادرات المصرية من الموالح الى مليون و 112 الف طن، الى عدد من دول العالم، نظراً لجودتها وقيمتها العالية.​