نجلاء بدر آخر ضحايا رامز جلال فى «القاتل»: أنا اتلسعت من الشوربة مرتين ياجماعة

علمت وكالة انباء «أونا» أن الفنان رامز جلال أنهى تصوير برنامج «القاتل» وآخر ضحية كانت الفنانة نجلاء بدر.

وقالت نجلاء بدر بعد المقلب «إحساس بشع جداً لما تحس إن بينك وبين الموت لحظات بجد تجربة قاسية..الله يسامحك يا اللى فى بالى..انتظروه فى رمضان على قد ما فرحنالك على قد ما محروق قلبى وعاوزه أخد حقى منك بس مبروك عليك والمسامح كريم.. أنا اتلسعت من الشوربة مرتين يا جماعة»

وكان رد فعلها قالت “حسبى الله ونعم الوكيل فيك يا رامز على قد ما وترتنى وعصبتنى على قد ما الناس ستكون سعيدة فى رمضان

وكان من بين ضحايا رامز جلال فى «القاتل» الفنانة نيكول سابا وهانى رمزى