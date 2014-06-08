أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

نجلاء بدر آخر ضحايا رامز جلال فى «القاتل»: أنا اتلسعت من الشوربة مرتين ياجماعة

Google+ Print
نجلاء بدر آخر ضحايا رامز جلال فى «القاتل»: أنا اتلسعت من الشوربة مرتين ياجماعة نجلاء بدر آخر ضحايا رامز جلال فى «القاتل»: أنا اتلسعت من الشوربة مرتين ياجماعة

نجلاء بدر

علمت وكالة انباء «أونا» أن الفنان رامز جلال أنهى تصوير برنامج «القاتل» وآخر ضحية كانت الفنانة نجلاء بدر.

وقالت نجلاء بدر بعد المقلب «إحساس بشع جداً لما تحس إن بينك وبين الموت لحظات بجد تجربة قاسية..الله يسامحك يا اللى فى بالى..انتظروه فى رمضان على قد ما فرحنالك على قد ما محروق قلبى وعاوزه أخد حقى منك بس مبروك عليك والمسامح كريم.. أنا اتلسعت من الشوربة مرتين يا جماعة»

وكان رد فعلها قالت “حسبى الله ونعم الوكيل فيك يا رامز على قد ما وترتنى وعصبتنى على قد ما الناس ستكون سعيدة فى رمضان

وكان من بين ضحايا  رامز جلال فى «القاتل» الفنانة نيكول سابا وهانى رمزى

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا