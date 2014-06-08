قصة مقتل سوزان تميم في «المرافعة»

يتم حاليا تصوير مسلسل «المرافعة» الذي يتناول قصة مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وكواليس اتهام رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، حيث استمد تامر عبد المنعم كاتب السناريو، بعض التفاصيل الخاصة بهذه القضية، وقام بإضافتها للمسلسل، مستغلاً صلة القرابة القائمة بينه وبين المحامي الشهير فريد الديب، الذي كان دفاع المتهمين، وهو أيضاً محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويشارك في بطولة المسلسل، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم،السوري باسم ياخور بطل العمل، دينا، فاروق الفيشاوي،شرين رضا، دوللي شاهين، طلعت زكريا، أحمد راتب، أميرة فتحى، عماد زيادة، شادي شامل، عمر حسن يوسف، نيرمين ماهر، ودينا الجارحي، وسميحة أيوب وكريمة مختار ومحسن محيي الدين، منة جلال وإخراج حازم فودة.