أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

قصة مقتل سوزان تميم في «المرافعة»

Google+ Print
قصة مقتل سوزان تميم في «المرافعة» قصة مقتل سوزان تميم في «المرافعة»

فريق عمل مسلسل «المرافعة»

يتم حاليا تصوير مسلسل «المرافعة» الذي يتناول قصة مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، وكواليس اتهام رجل الأعمال المصري هشام طلعت مصطفى، حيث استمد تامر عبد المنعم كاتب السناريو، بعض التفاصيل الخاصة بهذه القضية، وقام بإضافتها للمسلسل، مستغلاً صلة القرابة القائمة بينه وبين المحامي الشهير فريد الديب، الذي كان دفاع المتهمين، وهو أيضاً محامي الرئيس الأسبق حسني مبارك.

ويشارك في بطولة المسلسل، مجموعة كبيرة من الفنانين منهم،السوري باسم ياخور بطل العمل، دينا، فاروق الفيشاوي،شرين رضا، دوللي شاهين، طلعت زكريا، أحمد راتب، أميرة فتحى، عماد زيادة، شادي شامل، عمر حسن يوسف، نيرمين ماهر، ودينا الجارحي، وسميحة أيوب وكريمة مختار ومحسن محيي الدين، منة جلال وإخراج حازم فودة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا