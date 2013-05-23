أخبار عاجلة

إصابة فنيَي كهرباء في حريق محول بسوهاج -
الأمن العام: ضبط هارب من الإعدام و٣٥ سنة سجن وبحوزته ترسانة ذخيرة -
عمل بملاهي أوروبا ليحافظ على مظهره بمصر.. 20 معلومة عن «حسن أبو السعود» -
38.2% زيادة في حجم الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة العام الحالي -
السيسى يلتقي مدير البنك الدولي -
رئيس باراجواي يقيل وزير الداخلية بعد احتجاجات ضد ترشحه لفترة ثانية -
أكثر من مئتي قتيل في انهيارات أرضية بكولومبيا -
البيت الأبيض يكشف عن الأوضاع المالية لكبار موظفيه -
تظاهرات في كولومبيا ضد حكومة سانتوس -
تظاهرة في القدس ضد احتلال الاراضي الفلسطينية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحكم بإعدام ضابط كويتى قتل زميله

Google+ Print
الحكم بإعدام ضابط كويتى قتل زميله الحكم بإعدام ضابط كويتى قتل زميله

قضت محكمة الجنايات فى الكويت اليوم الخميس بإعدام ضابط قتل زميله فى محافظة حولى، وجاء حكم المحكمة بعد ما استقر لديها من أدلة ثبوت الإدانة بحق الضابط.

وتعود الواقعة إلى 11 سبتمبر الماضى عندما أطلق ضابط النار على زميله وكيل عريف فى مخفر القادسية التابع لمحافظة حولى أكثر المحافظات كثافة سكانية فى الكويت بعد نشوب مشادات كلامية بينهما واستسلم الضابط بعدها طوعا للشرطة بعد أن أدرك فداحة فعلته.

يشار إلى أن وزارة الداخلية نفذت فى أبريل الماضى، حكم الإعدام بحق ثلاثة سجناء مدانين فى مبنى السجن المركزى بعد توقف دام ستة أعوام عن تنفيذ أحكام الإعدام.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365