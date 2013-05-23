الحكم بإعدام ضابط كويتى قتل زميله

قضت محكمة الجنايات فى الكويت اليوم الخميس بإعدام ضابط قتل زميله فى محافظة حولى، وجاء حكم المحكمة بعد ما استقر لديها من أدلة ثبوت الإدانة بحق الضابط.

وتعود الواقعة إلى 11 سبتمبر الماضى عندما أطلق ضابط النار على زميله وكيل عريف فى مخفر القادسية التابع لمحافظة حولى أكثر المحافظات كثافة سكانية فى الكويت بعد نشوب مشادات كلامية بينهما واستسلم الضابط بعدها طوعا للشرطة بعد أن أدرك فداحة فعلته.

يشار إلى أن وزارة الداخلية نفذت فى أبريل الماضى، حكم الإعدام بحق ثلاثة سجناء مدانين فى مبنى السجن المركزى بعد توقف دام ستة أعوام عن تنفيذ أحكام الإعدام.