بالفيديو: “أنصار بيت المقدس” تكشف تفجيرها مبنى المخابرات الحربية بالإسماعيلية

بثت جماعة “أنصار بيت المقدس” فيديو خاص باستهداف مبنى المخابرات الحربية بمحافظة الإسماعيلية، تحت عنوان “غزوة الثأر لمسلمي مصر 3″ استهلته الجماعة بمشاهد من فض اعتصامي رابعة والنهضة.

ويظهر في الفيديو أحد أعضاء الجماعة عرفوه بأنه القائد العسكري للعملية، والذي ظهر يرتدي ملابس سوداء وملثم، يشرح لأعضاء الجماعة مخطط استهداف المبنى من خلال خريطة لموقع مبنى المخابرات والشوارع المؤدية إليه.

وتبين من خلال الفيديو، أن أحد أعضاء الجماعة قاد السيارة المفخخة وتركها أمام الباب الرئيسي لمبنى المخابرات الحربية، وانتظر في مكان قريب من مبنى المخابرات لمراقبة الشارع لاختيار الوقت المناسب، الذي لا يتواجد فيه مرور سيارة أو مارة، لتفجير السيارة، وكان في انتظاره دراجة بخارية، قامت بنقله لإبعاده عن المنطقة عقب التفجير.

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