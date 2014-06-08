ولي عهد أبو ظبي: الإمارات ماضية في دعم مصر خلال المرحلة المقبلة

قال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، إن بلاده “ماضية في دعم مصر خلال المرحلة المقبلة التي تسعى فيها الى ترسيخ ركائز الاستقرار وتعزيز مقومات النمو والتطور لمواجهة مختلف التحديات بما يكفل تحقيق الطموحات والتطلعات التي يصبو إليها الشعب المصري الشقيق”.

جاء ذلك في تصريحات له خلال إطلاعه على عرض قدمه فريق المكتب التنسيقي للمشاريع التنموية التي تنفذها الإمارات في مصر بحضور إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، حسبما نشرة وكالة انباء الاناضول .

وأعرب آل نهيان عن “ارتياحه لتقدم سير العمل في المشاريع الإنمائية التي تنفذها الإمارات في مصر، وأثنى على الجهود التي يبذلها فريق العمل الإماراتي بالتنسيق مع الجانب المصري لإنجاز المشاريع واستكمالها حتى يستفيد منها الشعب المصري الشقيق في أسرع وقت ممكن”.

كان آل نهيان وصل القاهرة، مساء أمس السبت؛ لحضور مراسم تنصيب عبد الفتاح السيسي رئيسًا لمصر، وعقب وصوله، التقى ولي عهد أبو ظبي الرئيس المؤقت عدلي منصور في قصر الاتحادية الرئاسي.

وتناول اللقاء العلاقات الاخوية وأوجه التعاون بين البلدين الشقيقين خاصة فيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والمشاريع التنموية، وفق وكالة الأنباء الإماراتية.