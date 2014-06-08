"زعزوع": إطلاق مبادرة لتنشيط السياحة الداخلية الأحد المقبل

أعلن هشام زعزوع وزير السياحة، عن إطلاق مبادرة لتنشيط السياحة الداخلية اعتبارا من الأحد المقبل 15 يونيو الجارى، بهدف الحفاظ على حركة السياحة وترسيخ ثقافة الإجازات لدى المواطن المصرى العادى، وذلك بالتعاون مع شركة مصر للطيران وكبريات الشركات السياحية العاملة فى مجال السياحة الداخلية بالإضافة لشركة " الكرنك ".

وقال زعزوع فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المبادرة تشمل تنظيم رحلات لكل من فنادق ومنتجعات البحر الأحمر وجنوب سيناء ومدينة الإسكندرية والساحل الشمالى، مشيرا إلى أن الوزارة تعكف حاليا على وضع اللمسات النهائية لطرح العديد من البرامج السياحية منخفضة التكاليف لجذب فئات الشعب سواء للرحلات اليوم الواحد أو عطلة نهاية الأسبوع.

أضاف الوزير، أن الغرض من المشروع هو خلق تجربة سياحية لدى الأسرة المصرية والاهتمام بالسياحة الداخلية وخلق ثقافة الإجازات لدى فئات الشعب المختلفة، مشيرا إلى أنه سيتم الدعاية للمبادرة من خلال وسائل الإعلام المختلفة لتوجيه الأضواء إلى مناطق الجذب السياحى.

كانت وزارة السياحة قد أطلقت مبادرة "مصر فى قلوبنا" والتى تم تنفيذها فى سبتمبر الماضى، لقيت إقبالا شديدا، حيث تم حجز 3000 غرفة سياحية وتنفيذ 22 ألف ليلة سياحية، كما ساعدت على رفع الوعى السياحى لدى المواطن.