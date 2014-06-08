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خبير تخطيط قومى: الاستثمار الأجنبى لن ينمى مصر وحده

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خبير تخطيط قومى: الاستثمار الأجنبى لن ينمى مصر وحده خبير تخطيط قومى: الاستثمار الأجنبى لن ينمى مصر وحده

قال الدكتور مصطفى أحمد مصطفى أستاذ متفرغ بمعهد التخطيط القومى، إن الاستثمار الأجنبى لن ينمى ، مضيفا أن هناك من البحوث والأبحاث العالمية فى معظم مراكز البحوث المعترف بها تؤكد أن الاستثمار الأجنبى له شروطه، وأحيانا يجبرك على أن تتنازل عن شىء من كرامتك، والعدالة الاجتماعية تقتضى تكثيف القدرة الذاتية فى مصر.

وتابع مصطفى، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" على هامش الاحتفال بيوم البيئة العالمى ببيت القاهرة التابع لوزارة البيئة، "لابد أن نعى ونفهم أنه لن يوجد من ينوب عنا فى إدارة بلادنا، وأن العدالة الاجتماعية ستخلق فرص للتشغيل وأن الأمن والاستقرار الواسع، والاستقرار والأمان الإنسانى والاستقرار التنموى ثم إنه لابد من دمج مفهوم الاستدامة والتنمية الشاملة كركن رابع ويعتبر كفاءة المؤسسات، وكيف أن تكون كل القطاعات لديها كفاءة سواء السلطة القضائية والحكومة التنفيذية والبرلمان".

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