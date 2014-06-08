قيادى عمالى: ممثلو النقابات العامة حققوا أموالًا طائلة من بدلات السفر

قال محمد عابدين القيادى العمالى، إن رؤساء وأعضاء النقابات العامة واللجان النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر، حققوا أموالًا طائلة من بدلات الانتقال والسفر الداخلى والخارجى لحضور مؤتمرات وورش عمل وغيرها.

وأضاف عابدين فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد قام بتعديل لائحة النظام الأساسى فى الجمعية العمومية التى تم عقدها فى الساحل الشمالى ليس من أجل ممارسة ديمقراطية أوسع، وليس من أجل وضع آليات جديدة للدفاع عن عمال مصر، وإنما من أجل مصالح شخصية، لافتًا إلى أن الاتحاد قرر رفع بدل الانتقال فى اللائحة إلى 300 دولار لليوم الواحد.

وفى السياق ذاته، أكد عابدين أن بدلات حضور اجتماعات مجالس إدارات الشركات القابضة والتى يحصل عليها رؤساء وأعضاء تلك النقابات العامة واللجان النقابية أيضا يُعَد قمة الفساد، مضيفا أن هناك من حققوا ملايين الجنيهات من هذه الاجتماعات.