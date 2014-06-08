أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

قيادى عمالى: ممثلو النقابات العامة حققوا أموالًا طائلة من بدلات السفر

Google+ Print
قيادى عمالى: ممثلو النقابات العامة حققوا أموالًا طائلة من بدلات السفر قيادى عمالى: ممثلو النقابات العامة حققوا أموالًا طائلة من بدلات السفر

قال محمد عابدين القيادى العمالى، إن رؤساء وأعضاء النقابات العامة واللجان النقابية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال ، حققوا أموالًا طائلة من بدلات الانتقال والسفر الداخلى والخارجى لحضور مؤتمرات وورش عمل وغيرها.

وأضاف عابدين فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، أن الاتحاد قام بتعديل لائحة النظام الأساسى فى الجمعية العمومية التى تم عقدها فى الساحل الشمالى ليس من أجل ممارسة ديمقراطية أوسع، وليس من أجل وضع آليات جديدة للدفاع عن عمال مصر، وإنما من أجل مصالح شخصية، لافتًا إلى أن الاتحاد قرر رفع بدل الانتقال فى اللائحة إلى 300 دولار لليوم الواحد.

وفى السياق ذاته، أكد عابدين أن بدلات حضور اجتماعات مجالس إدارات الشركات القابضة والتى يحصل عليها رؤساء وأعضاء تلك النقابات العامة واللجان النقابية أيضا يُعَد قمة الفساد، مضيفا أن هناك من حققوا ملايين الجنيهات من هذه الاجتماعات.

smsinnerpage.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر