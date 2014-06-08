بالفيديو.. مسؤول بـ”تعليم الدقهلية” يكشف واقعة فساد نصف مليون جنية

كشف عبد الخالق رمزي، مدير عام الشؤون المالية والادارية بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية، عن عدد من وقائع الفساد، والمخالفات المالية بالمديرية، وقال إنه التقى محافظ الدقهلية ولم يفعل أي شيء.

وأضاف “رمزي” في حوار مع برنامج “ملفات” على قناة “الفراعين” مع الإعلامية سوزان شرارة، مساء السبت: “بيحاربوني علشان أنا ماشي نضيف وكويس، رغم أن هذا المنصب يتم الترشح له من خلال جميع الأجهزة الأمنية، وهو منصب رفيع، لأنه منوط بمتابعة امتحانات الثانوية العامة في 9 محافظات”.

وتابع: ” أنا بتعرض لحرب جاية من فوق من الوزارة، من مسؤول التعليم في الدقهلية لبعض المسؤلين عندي في إدارة لجنة الامتحانات، اللي بياخدو 900 يوم مكافأة في السنة، وأناشد وزير المالية والسيسي بتعديل القرار 365، سيوفر مليار جينينة، بيروحوا بدون وجه حق وانا مستعد ان اقول هذا الكلام”.

وتابع “رمزي”: “أخاطب الجميع الوقوف مع الشرفاء، بعدما شنوا حرب علي من خلال خلايا لها مصالح في الثانوية العامة، والحرب جاية من فوق من الوزارة”.

وواصل: “هناك حرب خفية وهي تفصيل لجان الثانوية العامة لفلان وفلان في الدقهلية، وهناك مؤامرة خبيثة تجري علي علشان يشيلوني ويلعبوا براحتهم، وقالولي ان الوزير شالك ونشر الخبر في جريدة المساء”.

وهاجم وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، وقال: “ووكيل الوزارة طلب مني أن استقيل من المنصب، ويعطيني كل حقوقي، وقلتله أنا جيت الامتحان عشان انجح واشتغل، ورفضت ذلك وتم تجهيز ورقة ، وأعفوني من لجنة الامتحانات”.

وأوضح المسؤول بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية أنه مستعد للمحاكمة، إذا أخطأ في أي شئ ، قاله، وبعدما وجه اتهامات لأناس كثيرون في الوزارة، على حد قوله.

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وكشف عن واقعة فساد مالي بمديرية الدقهلية وقال: “أنا روحت للمحافظ وطلبت منه التحقيق في الواقعة، وقال هتصرف ومعملش حاجة”.