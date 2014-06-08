مؤسس تيار استقلال المعلمين: “الأمية في المدارس وصلت إلى 65%”

قال محمد زهران، الخبير التربوي، ومؤسس تيار استقلال المعلمين، إن التعليم المصري مستهدف منذ سنوات من الخارج، مضيفا: “طول ما إيدينا ممدوة للخارج وطول مافيه منح ومعونات سيظل التعليم في التراجع”.

وأضاف “زهران” في حوار مع برنامج “ملفات” على قناة “الفراعين”، مع الإعلامية سوزان شرارة، مساء السبت، “نسبة الأمية في المدارس وصلت إلى 65 %، وهذا كلام مؤكد مني شخصيا، وبناءا على إحصائيات”.

وأوضح أن “العام الدراسي الحالي أسوأ عام دراسي، وذلك بسبب بداية الدراسة متاخرة 15 يوم، ثم تفاجئنا بأجازة شهر، وقالوا إن سببها إنفلونزا الخنازير، رغم عدم وجود أي انفلونزا، ثم قالو إنها أسباب أمنية”.