بالصور ..أحمدعز ونور بملابس الغطس فى دبى لتصوير بعض المشاهد الخارجية من إكسلانس‎

يواصل الممثل أحمد عز تصوير بعض المشاهد الخارجية من مسلسلة ” الاكسلانس” ، مع النجمة اللبنانية نور في دبي، حيث صورا صباح اليوم عدة مشاهد بأحد الشواطئ الشهيرة في دبي، وكان أحد الدلافين بطل للمشهد، وتطلب ذلك وجود مدرب خاص له.

وظهر عز ونور بملابس الغطس، ومن المقرر أن تصور أسرة المسلسل لمدة 10 أيام أخرى في دبي، ويستأنفوا بعد عودتهم التصوير في أستوديو مصر.

جدير بالذكر أن تليفزيون دبي أشترى حق عرض العمل إضافة لمجموعة قنوات «اية ار تي».