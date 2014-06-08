وصول وفود من اوغندا وبوروندى وجامبيا ونيجيريا لحضور حفل تنصيب السيسى

وصلت مطار القاهرة الدولي فجر اليوم الاحد وفود من أوغندا وبوروندى وجامبيا ونيجيريا وتنزانيا للمشاركة فى حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يقام ظهر اليوم فى القصر الجمهورى بالقبة .

ذكرت مصادر امني انه وصل “أسيومان كينجاى” وزير الخارجية والتعاون الاقليمى فى اوغندا و”لورانت كافاكورى” وزير العلاقات الخارجية والتعاون الاقليمى فى بوروندى و أبوبكر سانجهورى” وزير خارجية جامبيا وبرفقته “محمد سابالى” وزير الشئون الرئاسية و”عثمان سونكو” وزير الداخلية والمنظمات غير الحكومية .

اضافت المصادر كما وصل “أمينو بشير والى” وزير خارجية نيجيريا و”برنارد ميمبا” وزير خارجية تنزانيا .