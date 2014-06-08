هيفا وهبي تنتظر مصيرها اليوم

تنتظر اليوم السبت الفنّانة اللبنانية هيفا وهبي تحديد مصيرها بخصوص فيلم "حلاوة روح"، حيث يتم النّظر في الدّعوى القضائية التّي أقامها منتج فيلمها "حلاوة روح" محمد السبكي في المحكمة ضد رئيس الوزراء المصري المهندس إبراهيم محلب، ووزير الثقافة محمد صابر عرب بعد قرارهما بعدم عرض الفيلم تجارياً لخدشه الحياء العام.

فهل يتم غلق القضية اليوم؟ ولصالح من؟ أم ستؤجل ويدخل صنّاع الفيلم في دوامة الانتظار مجدداً؟.

ويذكر أنّه شارك في بطولة فيلم "حلاوة روح" إلى جانب هيفا وهبي كل من الفنانين: صلاح عبد الله، ونجوى فؤاد، وباسم سمره، ومحمد لطفي، ومن إخراج سامح عبد العزيز.



