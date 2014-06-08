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هكذا صدمت غادة عادل جمهورها

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هكذا صدمت غادة عادل جمهورها هكذا صدمت غادة عادل جمهورها

الأحد 08-06-2014 08:08

تسببت الفنّانة المصرية غادة عادل في إحداث صدمة كبيرة لجمهورها بعد ظهورها بملابس ساخنة على غلاف إحدى المجلاّت، حيث قال بعضاً من روّاد الفيس بوك أنّ أهم ما كان يميّز غادة هو بساطتها، ولكن ظهورها بالهوت شورت والجسم العاري أساء إليها كثيراً.

وفي سياق أخر، يعرض لغادة في شهر رمضان المقبل مسلسل "سرايا عابدين" مع يسرا ونيلي كريم.

 

 

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