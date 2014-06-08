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ميريام فارس تتعرض للإصابة أثناء تصوير "الإتهام"

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ميريام فارس تتعرض للإصابة أثناء تصوير "الإتهام" ميريام فارس تتعرض للإصابة أثناء تصوير "الإتهام"

الأحد 08-06-2014 09:37

نشرت الفنّانة اللبنانية ميريام فارس صورة على موقع فيس بوك تظهر أجزاءاً من جسدها، حيث تبيّن لاحقاً إنّها تكشف عن بعض الإصابات في ذراعها التّي تعرّضت لها أثناء تصوير مسلسلها "الاتهام"الذي يشارك في بطولته بجوارها كل من :حسن الرداد، ورانيا محمود ياسين، وعزت أبو عوف.

 

وأرفقت ميريام الصورة بتعليق تقول فيه: "نتيجة إصابتي في أحد مشاهد مسلسل "الاتهام"، بعد جهد وعمل شاق، لكن الألم قد زال بعد شعوري أنني أديت عملي على أكمل ما يكون".

 

 

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