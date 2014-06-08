أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ننشر تحويلات الطرق قبل وأثناء تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي

Google+ Print
ننشر تحويلات الطرق قبل وأثناء تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي ننشر تحويلات الطرق قبل وأثناء تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي

السجادة الحمراء على سلالم المحكمة الدستورية لاستقبال

أعلن اللواء حسن البرديسي، مدير إدارة مرور القاهرة، عن انتهاء الإدارة من استعداداتها بتوفير الطرق البديلة لتأمين احتفالات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح يوم الأحد.

وأكد اللواء حسن البرديسي خلال مقابلة خاصة أجراها من غرفة عمليات المرور مع إحدى القناوات الفضائية، إغلاق الطرق المؤدية إلى قصر القبة وذلك لتأمين احتفالية تنصيب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الإدارة وفرت الطرق المناسبة للوفود الأجنبية منذ وصولها مطار القاهرة حتى الوصول إلى القصر الرئاسي يوم التنصيب.

وأوضح أنه سيتم قطع طريق الكورنيش من أمام المحكمة الدستورية العليا منذ الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الأحد، بعد توجه الطلاب إلى مقر لجان امتحاناتهم، وذلك حتى انتهاء مراسم حلف اليمين، مؤكدا أنه تم توفير طرق بديلة لطريق الكورنيش، مثل طريق الأتوستراد، بالإضافة إلى طريق إسكندرية الزراعي.

وناشد في النهاية اللواء حسن البرديسي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، جميع طلاب الثانوية العامة ضرورة الذهاب مبكراً إلى لجان الامتحانات وذلك لتجنب التأخير عن الامتحانات بسبب إغلاق الطرق والتكدس والازدحام المتوقع حدوثه غداً بسبب التحويلات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - سمير فرج: ليست هناك شروط على المعونة الأمريكية لمصر في الفترة المقبلة

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب»

رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي

رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي