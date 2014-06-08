ننشر تحويلات الطرق قبل وأثناء تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي

أعلن اللواء حسن البرديسي، مدير إدارة مرور القاهرة، عن انتهاء الإدارة من استعداداتها بتوفير الطرق البديلة لتأمين احتفالات تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح يوم الأحد.

وأكد اللواء حسن البرديسي خلال مقابلة خاصة أجراها من غرفة عمليات المرور مع إحدى القناوات الفضائية، إغلاق الطرق المؤدية إلى قصر القبة وذلك لتأمين احتفالية تنصيب الرئيس الجديد عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أن الإدارة وفرت الطرق المناسبة للوفود الأجنبية منذ وصولها مطار القاهرة حتى الوصول إلى القصر الرئاسي يوم التنصيب.

وأوضح أنه سيتم قطع طريق الكورنيش من أمام المحكمة الدستورية العليا منذ الساعة الثامنة والنصف من صباح يوم الأحد، بعد توجه الطلاب إلى مقر لجان امتحاناتهم، وذلك حتى انتهاء مراسم حلف اليمين، مؤكدا أنه تم توفير طرق بديلة لطريق الكورنيش، مثل طريق الأتوستراد، بالإضافة إلى طريق مصر إسكندرية الزراعي.

وناشد في النهاية اللواء حسن البرديسي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، جميع طلاب الثانوية العامة ضرورة الذهاب مبكراً إلى لجان الامتحانات وذلك لتجنب التأخير عن الامتحانات بسبب إغلاق الطرق والتكدس والازدحام المتوقع حدوثه غداً بسبب التحويلات.