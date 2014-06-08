مؤسسة حقوقية: تصريحات الخارجية الأمريكية "تدخل وقح" بالشأن المصرى

ندد "فهمى نديم" رئيس مؤسسة النديم لحقوق الإنسان، بتدخل الولايات المتحدة فى الشأن المصرى بصورة تشكل تدخلا فى الشئون الداخلية، قائلا: "يعد من قبيل "الإملاءات" غير المقبولة على النظام المصرى وهو غير المقبول على كل الأصعدة، جاء هذا على خلفية تصريحات نائبة المتحدثة الرسمية للخارجية الأمريكية والتى صرحت فى مؤتمر صحفى يدور حول مستقبل العلاقات مع مصر بأن "الولايات المتحدة لا تعتبر راضية عن تطبيقات خارطة المستقبل المصرية".

وعلق "نديم" على تصريحات الخارجية الأمريكية قائلاً: "تصريحات الخارجية الأمريكية تعد من قبيل التدخل "الوقح" فى الشأن المصرى، ومصر لا يعنيها فى كثير أو قليل تصريحات تعبر عن انحياز أمريكى "أعمى" للتنظيم الدولى للإخوان بعد أن خذلهم الشعب المصرى وعبر بإرادته الحرة عن تصميمه لإنجاح خارطة الطريق، والتصريحات تعبر عن "نكسة" فى الخطط التآمرية التى حيكت لتفكيك الدولة المصرية، والمصريون عاقدون العزم على مواصلة طريقهم فى البناء والتغيير ولا تمثل تصريحات الخارجية الأمريكية سوى مزيد من "الجفاف" فى العلاقات المصرية الأمريكية فى المستقبل".

وعلى صعيد متصل نددت مؤسسة "النديم" بتصريحات ما يسمى بالمنظمات الحقوقية فى أمريكا وغيرها والمدعومة بالكامل من البيت الأبيض، ومن دول تدعم الفوضى فى مصر فى الآونة الأخيرة مثل "قطر" وغيرها، حيث أعلنت "ميشيل دن" المتحدثة باسم منظمة "مؤسسة كارنيجى للسلام الدولى" والمعنية بقضايا التغير الديمقراطى فى الشرق الأوسط، وهى منظمة أمريكية مدعومة بالكامل من البيت الأبيض، وتتلقى منح سنوية بالمليارات من دولة "قطر" وغيرها، وذكرت وجود اضطرابات سياسية فى مصر، ووصفت المشهد فى مصر بأنه "فشل فى التحول الديمقراطى".

وقال "نديم" عن بيان "كارنيجى" "هذا البيان ينم عن جهل عميق بالمشهد المصرى، ويظهر انحياز صارخ لرغبة الداعمين لــ"كارنيجى" بإظهار المشهد المصرى بهذا الوصف الذى يخدم أهداف جماعة "الإخوان الإرهابية" التى لا تدخر جهدا أو مالا للنيل من سمعة صناعة القرار المصرى، كما يتضح بجلاء رائحة "الدولار" الأمريكى و"الريال" القطرية، وهو ما يهدم مزاعمهم من أساسها وتتضح النوايا الخبيثة من هذا البيان الكاذب جملة وتفصيلا ".