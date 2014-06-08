الجامعة الإسلامية ومؤسسة الملك عبدالعزيز تطلقان برنامج «موهبة» الصيفي.. الأحد

تستضيف الجامعة الإسلامية بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع برنامج "موهبة" الصيفي الذي ينطلق الأحد المقبل.

وأوضح مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند أن البرنامج هو أحد برامج موهبة الصيفية المحلية التفرغية في عدد من مدن المملكة، حيث يتلقّى الطلبة أثناءها نشاطات علمية متخصصة ومهارات نوعية متقدمة، وينفّذ البرنامج بنظام الإقامة الكاملة. من جهته أوضح مدير البرنامج الدكتور عبدالرحمن بن رباح الردادي أن البرنامج يستضيف 40 طالباً من المرحلتين المتوسطة والثانوية في مسارين علميّين في الهندسة هما التصميم الهندسي والهندسة الكهربائية، كما يتضمن برامج مصاحبة تشمل برنامج المحاضر الزائر وبرنامج مهارات وزيارات ميدانية ودورات وبرامج رياضية وترفيهية متنوعة.

وأضاف الردادي أن البرنامج يقوم على تنفيذه نخبة من المتخصصين في المجالات العلمية، ويهدف إلى استثمار أقصى طاقات الطلبة وجهودهم وتوجيهها لبناء المجتمع وتقدّمه، وإثارة فضولهم العلمية مع توجيههم بالطرق التربوية الصحيحة، وتنمية قدراتهم ومساعدتهم للوصول بها إلى أقصى حدودها الممكنة، وتعزيز مهارات التواصل العلمي والاجتماعي بينهم وبين المتخصصين في المجالات المختلفة، كما يسعى إلى إكسابهم مهارة التعلم الذاتي والبحث العلمي والممارسة الفعلية في تطبيقه، واستخدام مهارات التفكير الناقد والإبداعي ومهارات حل المشكلات بدرجة عالية من الفعالية.