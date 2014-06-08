خادم الحرمين يوافق على قرار مجلس الخدمة المدنية «تصنيف ورفع تصنيف بعض البعثات»

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على قرار مجلس الخدمة المدنية رقم(1/1860) وتاريخ 1 / 6 / 1435ه المتضمن تصنيف ورفع تصنيف بعض البعثات ضمن جدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي وجدول القيمة الإيجارية للوحدات السكنية للعاملين في الخارج.

وأوضح وزير الخدمة المدنية عضو مجلس الخدمة المدنية الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البراك أن ما صدر به القرار يأتي من ضمن المراجعة الدورية التي تقوم بها اللجنة الدائمة المشكلة بموجب لائحة الوظائف الدبلوماسية، بهدف متابعة المستجدات ومتطلبات العاملين بالسفارات ورفعها لمجلس الخدمة المدنية.

وأفاد الدكتور البراك أن القرار تضمن الموافقة على ما يلي: أولاً: تصنيف الدول التالية ضمن جدولي تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي والسقف الأعلى للقيمة الإيجارية الشهرية على النحو التالي: أ- تصنيف البعثة في (كتمندو – جمهورية نيبال) ضمن الفئة (ب) من جدول بدل التمثيل والمجموعة (الرابعة) من جدول بدل (السكن) المرفقين بلائحة الوظائف الدبلوماسية. ب- تصنيف البعثة في (بشكيك – جمهورية قرقيزستان) ضمن الفئة (ب) من جدول بدل التمثيل والمجموعة (الثالثة) من جدول بدل (السكن) المرفقين باللائحة ذاتها. ج- تصنيف البعثة في (هافانا- كوبا) ضمن الفئة (أ) من جدول بدل التمثيل والمجموعة (الأولى) من جدول بدل السكن المرفقين باللائحة. د- تصنيف البعثة في (فرانكفورت) ضمن المجموعة (الثانية) من جدول وبدل السكن المرفق باللائحة. ثانياً: رفع تصنيف الدول التالية ضمن جدولي تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي والسقف الأعلى للقيمة الإيجارية الشهرية على النحو التالي: أ- رفع تصنيف (مملكة السويد) و(أوسلو- مملكة النرويج) و(هلسنكي – جمهورية فنلدا) إلى الفئة (مرتفعة المعيشة) من بدل التمثيل. ب- رفع تصنيف (استوكهولم- مملكة السويد) إلى المجموعة (الأولى) من جدول السقف الأعلى للقيمة الإيجارية الشهرية للوحدات السكنية للعاملين في الخارج المشمولين بنظام الخدمة المدنية والوظائف الدبلوماسية المعادلة لها. ج- رفع تصنيف (جمهورية الفلبين) إلى الفئة (أ) من جدول تصنيف الدول حسب فئات بدل التمثيل الدبلوماسي. د- رفع تصنيف(سلطنة بروناي) إلى الفئة (ب) من جدول بدل التمثيل. ه- رفع تصنيف (عمّان – الأردن) إلى المجموعة (الرابعة) و(بندر سري بكاوان- سلطنة بروناي) إلى المجموعة (الثالثة) من جدول القيمة الإيجار الشهري للوحدات السكنية للعاملين بالخارج.

ورفع وزير الخدمة المدنية بالغ الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين على اهتمامه بكل ما من شأنه تقدير وتلمس احتياجات أبناء الوطن وتطوير وتحديث أنظمة الخدمة المدنية.