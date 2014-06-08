العقاري يبدأ خدمة (وسيط) بتحويل دفعات القروض إلى حسابات المقترضين.. اليوم

دشن وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية د. شويش سعود الضويحي خدمة (وسيط) التي سيقدمها الصندوق بالتعاون مع بنك الرياض بهدف التيسير على المواطنين والعمل على راحتهم، وتعتمد الخدمة على التحويل السريع لمبالغ دفعات القرض على حسابات المقترضين مباشرة مع تأكيد ذلك من خلال رسالة نصية للمقترض على جواله من دون تكبده عناء المراجعة والمتابعة لتكتمل بذلك الدورة الإلكترونية لنظام صرف الدفعات بداية من تقديم الدفعة وانتهاء بإيداع المبلغ في حساب المقترض.

وذكر مدير عام الصندوق المكلف المهندس يوسف عبدالله الزغيبي أن هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة تأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها إدارة الصندوق بدعم ومتابعة وحرص من رئيس مجلس الإدارة د. شويش الضويحي للتسهيل على المواطنين والعمل باستمرار على تبسيط الإجراءات لهم، مؤكدًا أن الصندوق سيواصل تطوير أساليب عمله بما يحقق النفع والفائدة للمواطنين المستفيدين من خدمات الصندوق.

من جانبه بين الرئيس التنفيذي المساعد في بنك الرياض عبدالعزيز صالح الفريح أن هذه الشراكة نقلة نوعية لتطوير آلية صرف المستحقات المالية والدفعات العائدة لمقترضي الصندوق من خلال نظام إلكتروني يتيح إمكانية تحويل تلك الدفعات إلى حسابات المقترضين المصرفية المقيدة لدى أي من البنوك مباشرة عن طريق بنك الرياض، ودونما حاجة للمراجعة الشخصية للبنك.

وأكد أن التوصل إلى هذا المشروع الذي سيبدأ البنك المباشرة بتنفيذه وفقاً للآلية الجديدة اعتباراً من اليوم (الأحد) يعد امتداداً لاتفاقيات التعاون والشراكة البنّاءة التي تجمع بنك الرياض مع صندوق التنمية العقارية، وأثمرت عن عدد من محطات التعاون الرامية لخدمة مصالح المواطنين، وتوفير مزيد من التسهيلات، كان آخرها إبرام اتفاقية برنامج التمويل الإضافي الذي يعد بنك الرياض من أبرز الجهات التمويلية الداعمة لهذا البرنامج.