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صيتة بنت عبدالله تشيد بجهود لجنة مكافحة المخدرات واهتمامها بالعنصر النسائي

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صيتة بنت عبدالله تشيد بجهود لجنة مكافحة المخدرات واهتمامها بالعنصر النسائي صيتة بنت عبدالله تشيد بجهود لجنة مكافحة المخدرات واهتمامها بالعنصر النسائي

    ثمنت صاحبة السمو الملكي الاميرة صيتة بنت عبدالله بن عبدالعزيز ال سعود  جهود أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات التوعوية والتثقيفية واهتمامها بالعنصر النسائي وتبصيرهن بمخاطر وأضرار المخدرات واستمعت لشرح من قبل المشرفة على معرض الأمانة المشارك بالحملة التوعوية التثقيفية تحت شعار بتعاوننا نحمي أجيالنا والمقام بمركز فهد الثقافي عن دوراللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات وأهدافها ومهامها وما تقوم به إدارة البرامج النسائية بالأمانة من اعمال على مدار العام . 

وأوضحت مديرة إدارة البرامج النسائية بأمانة اللجنة سمو الأميرة موضي بنت عبدالله ال سعود  أن إدارة البرامج النسائية تعمل وبشكل مستمر على إعداد وتنفيذ البرامج الوقائية التوعوية وورش العمل وتقديم المحاضرات داخل امانة اللجنة أو من خلال المشاركة الخارجية في الندوات والملتقيات الجماهيرية النسائية كسبيل لنقل الرسالة وتبصير العنصر النسوي بمختلف الفئات العمرية .

واضافت سمو الاميرة موضي ان إدارة البرامج النسائية قدمت العديد من المبادرات والبرامج التدريبية بالتعاون مع الإدارات بأمانة اللجنة  والجهات الشريكة في المواجهة إضافة لقيامها بترجمة الدراسات والأبحاث والتقارير والإصدارات التوعوية التثقيفية الموجهة للأسرة.

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