أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

فرنسا تحقق مع 6 أشخاص يشتبه في انتمائهم لشبكة تجنيد جهاديين إلى سوريا

Google+ Print
فرنسا تحقق مع 6 أشخاص يشتبه في انتمائهم لشبكة تجنيد جهاديين إلى سوريا فرنسا تحقق مع 6 أشخاص يشتبه في انتمائهم لشبكة تجنيد جهاديين إلى سوريا

علم فرنسا

أعلن مصدر قضائي فرنسى أمس السبت  أن السلطات المختصة تقوم بالتحقيق مع 6 أشخاص يشتبه في انتمائهم لشبكة تقوم بتجنيد جهاديين للقتال في سوريا ، وأوقفوا مطلع الأسبوع قبل ايداعهم بالسجن على ذمة التحقيق.

وقال المصدر – في تصريحات صحفية اليوم – إنه يتوقع أن يسلم مواطن فرنسى يبلغ من العمر – 23 عاما – كان قد أوقف ببلجيكا الأسبوع الماضى ، للسلطات الفرنسية على أن يمثل أمام قاض للتحقيق معه ، حيث يعتبر أحد أبرز مسؤولي هذه الشبكة.

وأوضح المصدر القضائى نفسه أن أيا من الموقوفين – وتتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما – لم يتوجه إلى سوريا من قبل.

وفى السياق ذاته.. قالت مصادر قريبة من التحقيق إن “تجنيد” تنشط عبر الإنترنت..موضحة أن عدد من الجهاديين انتقلوا إلى سوريا عبر هذه الشبكة دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

يذكر أن إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لنيابة باريس تفتح حاليا 26 تحقيقا أوليا حول شبكات تجنيد مواطنين أو مقيمين على الأراضي الفرنسية للسفر إلى سوريا من أجل الانخراط في الجهاد ، حيث يجرى التحقيق مع حوالى 50 شخصا من بينهم 30 رهن الاحتجاز.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه