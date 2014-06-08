فرنسا تحقق مع 6 أشخاص يشتبه في انتمائهم لشبكة تجنيد جهاديين إلى سوريا

أعلن مصدر قضائي فرنسى أمس السبت أن السلطات المختصة تقوم بالتحقيق مع 6 أشخاص يشتبه في انتمائهم لشبكة تقوم بتجنيد جهاديين للقتال في سوريا ، وأوقفوا مطلع الأسبوع قبل ايداعهم بالسجن على ذمة التحقيق.

وقال المصدر – في تصريحات صحفية اليوم – إنه يتوقع أن يسلم مواطن فرنسى يبلغ من العمر – 23 عاما – كان قد أوقف ببلجيكا الأسبوع الماضى ، للسلطات الفرنسية على أن يمثل أمام قاض للتحقيق معه ، حيث يعتبر أحد أبرز مسؤولي هذه الشبكة.

وأوضح المصدر القضائى نفسه أن أيا من الموقوفين – وتتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما – لم يتوجه إلى سوريا من قبل.

وفى السياق ذاته.. قالت مصادر قريبة من التحقيق إن شبكة “تجنيد” تنشط عبر الإنترنت..موضحة أن عدد من الجهاديين انتقلوا إلى سوريا عبر هذه الشبكة دون اعطاء المزيد من التفاصيل.

يذكر أن إدارة مكافحة الإرهاب التابعة لنيابة باريس تفتح حاليا 26 تحقيقا أوليا حول شبكات تجنيد مواطنين أو مقيمين على الأراضي الفرنسية للسفر إلى سوريا من أجل الانخراط في الجهاد ، حيث يجرى التحقيق مع حوالى 50 شخصا من بينهم 30 رهن الاحتجاز.

أ ش أ