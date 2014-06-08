بالفيديو - ديفيد بيا يسرق فرحة كوستا في انتصار إسباني

إذا كان دييجو كوستا قد تعافى من إصابته، فإن ديفيد بيا لن يجعل مهمته في دخول تشكيل اللاروخا سهلا بعدما قاد الأخير منتخب بلاده إسبانيا لفوز ودي بهدفين على سلفادور.

كوستا كان مصابا طوال فترة استعداد إسبانيا للمونديال، لكنه تعافى أخيرا وشارك كأساسي في المباراة الودية لأبطال العالم.

كاد كوستا أن يسجل الهدف الأول من ضربة مقصية، لكن ديفيد بيا كان بجواره وانتزع الكرة برأسه وأسكنها الشباك.

وأحرز بيا النجم الراحل عن أتليتكو مدريد منتقلا للدوري الأمريكي الهدف الثاني بعدما تسلم الكرة، حافظ عليها ببراعة منقطعة النظير، وأسكن كرته في الشباك بهدوء.

المباراة كانت إيجابية للغاية لإسبانيا، باستثناء إهدار سيسك فابريجاس لركلة جزاء زادت من توتره في ظل عدم يقينه من استمراره مع برشلونة، ومفاوضاته مع أندية إنجليزية عديدة لضمه.

ويلعب منتخب إسبانيا مباراة الافتتاح مع هولندا، ويتنافس معهما في المجموعة نفسها بالمونديال فريق تشيلي.

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