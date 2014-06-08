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وزير الزراعة: التغيرات المناخية بالدلتا حقيقية

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وزير الزراعة: التغيرات المناخية بالدلتا حقيقية وزير الزراعة: التغيرات المناخية بالدلتا حقيقية

أكد أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن التغيرات المناخية بمنطقة الدلتا حقيقية، وعلينا أن نتخذ إجراءات احترازية لحماية المنطقة، مؤكدا أن ستستمر فى العمل حتى آخر لحظة لها، مضيفا أننا "نحتاج إلى رفع قدرة البشر العاملين فى قطاع الزراعة لتطوير أنظمة الزراعة"، لافتا إلى أن الوزارة قامت بحل أزمة القرى الزراعية، مؤكدا أن الوزارة لديها برنامج متكامل حول تطوير الرى الحقلى.

وأكد أبو حديد خلال حواره مع الإعلامى أسامة كمال مقدم برنامج "القاهرة 360" عبر فضائية "القاهرة والناس" أن صادرات من البطاطس تقدر بـ16 ألف طن سنويا، مؤكدا أننا نحتاج إلى قرار جمهورى لتعديل الهيئة العامة للاستصلاح الزراعى.

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