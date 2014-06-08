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وصول الوفد الأمريكي المشارك في حفل تنصيب السيسي

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وصل الى القاهرة مساء السبت وفد من وزارة الخارجية الامريكية برئاسة توماس شانو مستشار وزير الخارجية الامريكى قادما من جوبا لحضور حفل تنصيب الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى يقام فى القصر الجمهورى بالقبة، الأحد.

كما وصل وفد جمهورية جنوب السودان برئاسة جيمس وانى لاجا نائب رئيس الجمهورية ممثلا للرئيس سيلفا كير ميارديت والسيد عبد اللطيف بن راشد الزيانى الامين العام لمجلس التعاون الخليجى .

ووصل عبد الواحد الراضى رئيس الاتحاد البرلمانى الدولى وريومند تشباندا، وزير الخارجية والتعاون الدولى والفرانكفونية ممثلا لرئيس الكونغو .

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