أمانة الرياض: تراخيص البناء الفورية.. في نفس اليوم

قطعت أمانة منطقة الرياض شوطاً كبيراً في تنفيذ برنامجها الالكتروني لإصدار الرخص الفورية للمباني والذي يتيح استخراج تراخيص البناء في ذات اليوم من الامانة أو من البلديات الفرعية بالعاصمة.

وأنجزت الأمانة المرحلتين الأولى والثانية من تنفيذ برنامج الرخص الفورية، قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري 1435ه وبدأت تنفيذ المرحلة الثالثة والأخيرة والتي تشمل الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص البناء الفورية لكافة الأنشطة عن طريق المكاتب الهندسية عبر بوابة الأمانة للخدمات الالكترونية وفقاً للضوابط والشروط والمواصفات الفنية والهندسية الخاصة بكل مبنى حسب نوع النشاط والاشتراطات الخاصة بالبناء في كل موقع.

ويتيح برنامج إصدار الرخص الفورية للبناء والذي يحظى بمتابعة أمين منطقة الرياض المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل للإدارة المركزية لمراقبة المباني إمكانات كبيرة في متابعة جميع مراحل البناء وفور صدور التراخيص من خلال إرسال صورة من كل ترخيص آلياً للإدارة.

وفي حال عدم التزام الجهة المعنية بالبناء بالاشتراطات الواردة في الترخيص في أي مرحلة من مراحل التنفيذ يتم سحب رخصة البناء وإعادة المشروع إلى المكتب الاستشاري الهندسي المصمم للمشروع، وإيقاف العمل في موقع البناء واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بشان أي مخالفات يتم رصدها في اشتراطات البناء أما في حال وجود نقص في الأوراق اللازمة للحصول على ترخيص البناء أو وجود مخالفات فيها للاشتراطات المقررة لاستخراج التراخيص يتم رفض المعاملة وإخطار صاحبها بذلك وعد استلام أي مرفقات لحين استكمال الأوراق أو تصحيح المخالفات.

وبينت أمانة الرياض أن برنامج الرخص الفورية للمباني يأتي ضمن منظومة من المبادرات التي يشرف عليها أمين المنطقة لتطوير وتحديث الخدمات وتيسير إجراءات حصول المواطنين والمقيمين عليها وسرعة انجاز معاملاتهم، والاستفادة في ذلك من تطبيقات الحكومة الالكترونية والتي تعد أمانة الرياض من أكثر الأمانات والجهات الحكومية استفادة منها في جميع إعمالها.

وتتلخص آلية عمل برنامج التراخيص الفورية للمباني في ثلاثة جوانب رئيسية تشمل تحديد وتوضيح نظام اشتراطات وضوابط البناء بكل دقة وإتاحة الاطلاع عليها للجميع ومتابعة التزام المكاتب الاستشارية الهندسية المصممة لمشاريع البناء بهذه الضوابط وتحمل مسؤولية أية مخالفات في مراحل التنفيذ من قبل أصحاب المباني أو الشركات والمؤسسات المنفذة، مع احتفاظ الأمانة بحقها في المتابعة اللاصقة بعد إصدار التراخيص واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق ملاك المباني والمكاتب الهندسية في حال ثبوت تقديمها لمخططات أو وثائق غير صحيحة أو مخالفة للأنظمة ذات العلاقة بتراخيص البناء.

وحرصاً على تحقيق أهداف البرنامج في اختصار زمن استخراج تراخيص البناء والإفادة منها في دعم الأنشطة الاستثمارية والعقارية والتنمية العمرانية اتخذت أمانة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للتخطيط العمراني عدداً من الإجراءات والخطوات الاستباقية لضمان جودة الخدمات المقدمة من خلال البرنامج، شملت توثيق كافة الأنظمة والاشتراطات الفنية الخاصة بالبناء لجميع المنشات السكنية والتجارية والإدارية والصناعية وإصدار أدلة للتعريف بهذه الأنظمة والاشتراطات وإتاحتها في جميع البلديات الفرعية التابعة لأمانة المنطقة وكذلك عبر المواقع الالكتروني للأمانة، وإنشاء إدارات لرخص البناء في جميع البلديات الفرعية بالمنطقة وعددها 15 بلدية ومنحها كل الصلاحيات لإصدار تراخيص البناء الفورية للأنشطة السكنية والخدمات التجارية، وكذلك تأهيل مقر إدارة رخص البناء بالأمانة وتزويده بكافة الادلة الإرشادية الخاصة بالحصول على التراخيص الفورية للبناء وتجهيز موقع خاص بالإدارة العامة للتخطيط العمراني على شبكة الانترنت يمكن من خلاله الحصول على كافة النماذج والبيانات الخاصة باستخراج التراخيص الفورية للبناء بالإضافة إلى عقد عدد كبير من الاجتماعات واللقاءات وورش العمل مع المكاتب الاستشارية الهندسية للتعريف بالبرنامج والتدريب على آلية العمل.