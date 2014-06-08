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قيادى عمالى: مبادرة اتحاد العمال لوقف الإضرابات وسيلة لكسب ود النظام

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قيادى عمالى: مبادرة اتحاد العمال لوقف الإضرابات وسيلة لكسب ود النظام قيادى عمالى: مبادرة اتحاد العمال لوقف الإضرابات وسيلة لكسب ود النظام

قال محمد عابدين، إن المبادرة التى أطلقها اتحاد عمال لوقف الإضرابات، ما هى إلا محاولة منه لكسب ود النظام الجديد.

ولفت عابدين، فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع"، إلى أن السبب الأساسى فى الحركة الاحتجاجية العمالية منذ عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك وحتى الآن هى الاحتياجات الاقتصادية للعمال، وما حركته ثورة 25 يناير فى نفوس عمال مصر للمطالبة بحقوقهم فى ظل وجود أصحاب عمل وحكومة لا تقدر حقوق العمال، ولا تقبل التفاوض مع العمال، وكان سبباً لهذه الإضرابات، خاصة أن أصحاب العمل لا يستجيبون لمطالب العمال ولا يجلسون للتفاوض معهم، إلا بعد أن يلجأ العمال إلى الإضراب، وحتى بعد أن يتم التفاوض لا يقوم أصحاب العمل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وأضاف، أن تصريحات أعضاء الاتحاد العام عن وقف الإضرابات ليس بجديد عليهم، حيث إنهم قاموا بإطلاق عشرات المبادرات، ولم يُستجب لها، ولم تتوقف الإضرابات.

وأشار إلى أن اتحاد العمال وعد بوقف الإضرابات، أبرزها حينما توجهوا بتاريخ 25/7/2012 لهشام قنديل بخطاب بوقف الإضرابات، وفى اليوم التالى كان العاملون داخل الاتحاد العام مضربين، لعدم صرف مستحقاتهم.

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