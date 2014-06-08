بالفيديو .. نبيل نعيم : الإخوان لا يهمها مرسي حتي لو حكم عليه بالإعدام



> قال نبيل نعيم مؤسس تنظيم الجهاد السابق :” أن جماعة الاخوان لن تتوقف عن أعمال العنف حتى بعد تولى الرئيس السيسي مقاليد الحكم” .

وأضاف نعيم خلال لقائه على فضائية ” دريم 2″ : ” أن الاخوان وأنصارهم من الجماعات الجهادية والتكفيرية لن تتوقف عن أعمال العنف والمظاهرات حتى لو كانت المظاهرة من 10 اشخاص أو أعمال تفجير لأشياء لا تذكر.

وأكد نعيم :” أن الهدف من ذلك هو عدم توقف الدعم والتمويل الذى يصل اليهم من خارج البلاد” ، مضيفًا :” أن من يمولوا أعمال العنف فى الخارج اذا لم يشاهدوا أعمال عنف تقع بالفعل فسيتوقفوا عن التمويل ” .

و لفت نعيم :” ان الاخوان قد يقوموا بطلب الصلح مع الحكومة المصرية”، و انه لو اشترطت الحكومة تسليم من قاموا باعمال العنف والارهاب فان الجماعة ستقوم بتسليمهم على الفور على حد قوله ” .

وأشار نعيم الى أنه حينما كان يعتنق الفكر الجهادى وتقابل مع أيمن الظواهرى قال له الظواهرى أن جماعة الاخوان خونة كما أنه أطلعه على دلائل خيانة جماعة الاخوان،وأكد نعيم ان قطر والسودان يدعموا الجماعات الارهابية التى تستهدف مصر وأضاف أن الرئيس السودانى عمر البشير يرعى الجماعات الارهابية فى السودان على حد قوله.

و أوضح مؤسس تنظيم “الجهاد في مصر” :” إلي أن جماعة الإخوان لا يهمها الرئيس السابق محمد مرسي حتي لو حكم عليه بالإعدام وهم الذين يبلغون شركاءهم في أعمالهم ” ، مناشدًا :” الرئيس عبد الفتاح السيسي أن يغلق تمامًا باب الصلح مع جماعة الإخوان ” .

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