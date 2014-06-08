عصام الاسلامبولى : قانون التحرش يشمل رسائل الفيس بوك‎



> قال المحامى والفقيه القانونى عصام الاسلامبولى :” أن الرسائل التى تصل عن طريق الانترنت وعن طريق شبكات التواصل الاجتماعى تقع ضمن جرائم التحرش التى نص عليها قانون معاقبة التحرش الجنسي الجديد ” .

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على فضائية ” دريم 2 ” :” أن اى رسالة تحتوى على قول خادش للحياء أو قول يعتبر تحرش جنسي فانه يشملها القانون الجديد الذى أصدره الرئيس عدلى منصور مؤخراً ” .

وطالب الاسلامبولى بتعديل القانون بان يشمل الحبس والغرامة بدلاً من الاختيار بينهم،وطالب أيضاً بتعديل قانون عقوبة الفعل الفاضح فى الطريق العام وهتك العرض، مضيفًا :” أن التحرش الجنسي لم يكن فعل مجرم فى القانون ” .

وطالب الاسلامبولى وزير الداخلية باصدار أومره الى أقسام الشرطة بالتعامل الجاد مع بلاغات التحرش الجنسي من الفتيات.