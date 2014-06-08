شرطة دبي تطلق حملة لمكافحة التسول

بتوجيهات من اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، أطلق اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، حملة محكمة لمكافحة التسول بعنوان ( كافح التسول)، وانطلقت الحملة في الخامس من يونيو 2014، من خلال برنامج توعوي إرشادي شامل متواصل إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، بإشراف وتنظيم ومتابعة العقيد محمد راشد، مدير إدارة الأمن السياحي، والعقيد محمد سعيد الفشتي، رئيس قسم العلاقات العامة، حول ظاهرة التسول ومكافحتها للحد منها وتوعية المجتمع المحلي بما تسببه من ممارسة غير كريمة دخيلة على المجتمع.

العيش الكريم

وصرح اللواء المزينة، أن الدولة سخرت كل سبل العيش الكريم للمحتاجين وعدم تعريضهم لسؤال الناس في الطرقات، مؤكداً أن استجداء المتسولين لعطف الناس في مناسبات العبادة والأعياد من أجل التسول بشكل احتيالي واحترافي يعد مخالفة إجرامية يحاكم عليها القانون، وشرطة دبي تقوم بمراقبة تامة واهتمام وتوجيه للحد من انتشار هذه الظاهرة وتتبعها في أوقات ظهور المتسولين المحتالين وترصدها مؤشرات المتابعة الأمنية الاجتماعية.

برنامج توعوي

ومن جانب أوضح اللواء المنصوري، أن الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أعدت برنامجاً توعوياً إرشادياً للجمهور عن مخاطر هذه الظاهره الدخيلة على مجتمع الإمارات ولما لها من مردودات سلبية ضارة غير حضارية.

وأضاف اللواء المنصوري إن البرنامج سوف يستطلع ظواهر حقيقية لمتسولين نصابين يتحدثون عن أنفسهم في ممارسة هذه العادة الضارة، وبتعاون الإنتربول في أسبقياتهم في بلدانهم.

وأفاد منسق الحملة العقيد محمد راشد أن إحصاءات الإدارة عن المتسولين، مقارنة بالعام المنصرم تكاد تكون قليلة جدا، وظهورها أصبح مرتبطا بمناسبات معينة، ولهذا نطلق حملات التوعية والارشاد من إجل توعية الجمهور والتعاون معنا في مكافحتها.

ولمنع هذه الظاهرة الدخيلة أعرب عن كيفية الإبلاغ عنها، وذلك عن طريق التواصل بالرقم المجاني (800243) لدعم هذه الحملة (كافح التسول) التي أطلقتها الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بالقيادة العامة لشرطة دبي.

محاضرات

أوضح العقيد الفشتي أن البرنامج شمل محاضرات يومية تقام بتعاون الموجهين الإسلاميين ووعاظ المساجد وشخصيات إسلامية ناصحة بمخاطر ممارسة التسول والاسترزاق منها واتخاذها عملاً سهلاً للحصول على المال، يستجدي العطف العقائدي للمارة أو الوقوف على أبواب المنازل للتسول، وبما يسببه من سلوك سيئ وغير حضاري ومشين للسمعة الأدبية المحلية الاجتماعية.

المزينة يبحث التعاون مع القنصل القيرغيزستاني

استقبل اللواء خبير خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، في مكتبه، قوبانيشبيك أومورإلييف القنصل العام لجمهورية قيرغيزستان في دبي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين القيادة العامة لشرطة دبي، والقنصلية القيرغيزستانية، إضافة إلى مناقشة الأمور التي تتعلق بأبناء الجالية القيرغيزستانية في دبي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.