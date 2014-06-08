محاكم دبي تدرس إطلاق خدمة «الاتصال المرئي» الذكي

تدرس إدارة خدمات القضايا في محاكم دبي مشروع إطلاق خدمة «الاتصال المرئي»، وهي خدمة الأولى من نوعها على مستوى الدوائر الحكومية في تخصيص خدمة ذكية للرد على استفسارات ذوي الإعاقة السمعية، وذلك في إطار حرص محاكم دبي على تعزيز فعالية وكفاءة الأداء الداخلي من خلال الاستغلال الأمثل للموارد والشراكات المعرفية والتقنية والمالية والمادية.

وقال محمد العبيدلي مدير إدارة خدمات القضايا في محاكم دبي، إن خدمة «الاتصال المرئي» الذكية للرد على استفسارات ذوي الإعاقة السمعية في الدائرة، يأتي في إطار الجهود التكميلية لمبادرة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي بدبي، «مجتمعي مكان للجميع»، والتي تم إطلاقها بهدف تحويل دبي مدينة صديقة لذوي الإعاقة بحلول عام 2020.

وأضاف العبيدلي إن الخدمة ستعزز من جهود محاكم دبي الحالية في مجال تمكين ذوي الإعاقة، من خلال تخصيص رقم لهذه الخدمة خلال فترة العمل الرسمية، سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة، وذلك للرد على استفسارات ذوي الإعاقة السمعية وتعريفهم بالإجراءات اللازمة.