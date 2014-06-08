سيف بن زايد يحضر أفراح الشامسي

حضر الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية حفل الاستقبال الذي أقامته عائلة المرحوم الشيخ سعود بن راشد بن حمد الشامسي أول من أمس في قاعة الاحتفالات بمركز العين للمؤتمرات بمناسبة زفاف ابنهم عبدالله إلى كريمة خلفان بن مبارك الدويس الشامسي.

كم حضر الحفل أحمد خليفة السويدي ممثل صاحب السمو رئيس الدولة والشيخ محمد بن بطي آل حامد ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع والشيخ بطي بن سهيل آل مكتوم والشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد وعدد من الوزراء وأعضاء المجلس الوطني الاتحادي والمسؤولين وكبار الشخصيات ووجهاء القبائل.

تخللت الحفل فقرات شعبية تراثية منوعة ابتهاجاً بالمناسبة.