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الأهلي × سيوي سبور .. مُجبر أخاك لا بطل!

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الأهلي × سيوي سبور .. مُجبر أخاك لا بطل! الأهلي × سيوي سبور .. مُجبر أخاك لا بطل!

تسعة لاعبين يغيبون عن الأهلي أمام سيوي سبور الإيفواري في الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

جدو وعبد الله السعيد وعماد متعب وشريف عبد الفضيل ووليد سليمان ورامي ربيعة وسيد معوض وعمرو جمال للإصابة وأحمد رؤوف للإيقاف، تسعة أسماء تغيب عن المارد الأحمر.

وهو ما دفع حامل لقب دوري أبطال إفريقيا للسفر إلى كوت ديفوار بقائمة اضطرارية تضم 18 لاعبا.

ويحل الأهلي ضيفا يوم الأحد على سيوي سبور في الجولة الثالثة من كأس الكونفدرالية في تمام السادسة والنصف مساء، في مباراة منقولة على قناة beIN sport 8.

واكتسبت المباراة أهمية كبيرة لدى الأهلي عقب فوز النجم الساحلي على ضيفه نكانا الزامبي 4-3 واقتناصه صدارة المجموعة برصيد خمس نقاط، بفارق نقطة عن بطل .

فهل يتمكن المارد الأحمر من تخطي ظروفه الصعبة والخروج بنتيجة إيجابية من المباراة في ظل ذلك التشكيل الاضطراري المتوقع؟!

تشكيل اضطراري متوقع للأهلي

حراسة المرمى: شريف إكرامي.

الدفاع: شديد - محمد نجيب - وسعد سمير - فتحي.

الوسط: يدان - عاشور - تريزيجيه - شهاب - شكري.

الهجوم: السيد حمدي.

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