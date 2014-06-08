بالصور.. ملك البحرين يتجول فى خليج نعمة وسط ترحيب المصريين والأجانب

قام الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ بجولة برفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك سيرا على الأقدام فى الشارع الذى يحمل اسم الملك دون أية قيود رسمية أو بروتوكولية.

وجاء ذلك وسط ترحيب شعبى وعاصفة من الحب من قبل المصريين والأجانب، ثم ارتاد أحد المقاهى السياحية والتف حوله عدد من العاملين والأسر وعدد كبير من الأجانب من مختلف الجنسيات راغبين فى مصافحته والتقاط الصور معه.

وأعرب الملك عن سعادته الكبرى بوجوده فى أحب المدن إلى قلبه وإلى المكان الذى يحمل له بداخله العديد من الذكريات.

كما أعرب المحافظ عن سعادته بهذا الحدث الكبير الذى يمثل بشرة خير على السياحة فى مصر، كما يؤكد أن مصر ستظل دائما بلد الأمن والأمان وبعد وقت ليس بالقليل غادر الملك المكان قائدا لسيارته مرة أخرى راغبا بجولة فى عدة أماكن أخرى بالمدينة الجميلة.