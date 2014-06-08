أخبار عاجلة

حول العالم فى 24 ساعة -
مصدر: نجم الزمالك السابق تعدى بالضرب على موظف بإمبابة -
إحالة 238 موظفا وطبيب بوحدة طب الأسرة للتحقيق -
مساء الأنوار: برزنتيشن تعقد مؤتمر صحفى لمباراة سوبر اليد بين الأهلى والزمالك -
مساء الانوار: مؤمن سليمان يكشف كواليس خطته فى قيادته لسموحة أمام الزمالك -
مساء الأنوار: حسام البدرى يفاضل بين طريقتين لعب لمباراة بتروجيت -
فيديو| مفيد فوزي: «السيسي كان ملو هدومه قدام ترامب» -
فيديو| أديب: «الحسيني يتضرب ليه؟.. إحنا عمرنا ما اعتدينا على حد» -
رفع العلاقات العسكرية لأعلى مستوى.. نص كلمة ترامب في لقائه بالسيسي -
ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالصور.. ملك البحرين يتجول فى خليج نعمة وسط ترحيب المصريين والأجانب

Google+ Print

قام الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بخليج نعمة بمدينة شرم الشيخ بجولة برفقة اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وذلك سيرا على الأقدام فى الشارع الذى يحمل اسم الملك دون أية قيود رسمية أو بروتوكولية.

وجاء ذلك وسط ترحيب شعبى وعاصفة من الحب من قبل المصريين والأجانب، ثم ارتاد أحد المقاهى السياحية والتف حوله عدد من العاملين والأسر وعدد كبير من الأجانب من مختلف الجنسيات راغبين فى مصافحته والتقاط الصور معه.

وأعرب الملك عن سعادته الكبرى بوجوده فى أحب المدن إلى قلبه وإلى المكان الذى يحمل له بداخله العديد من الذكريات.

كما أعرب المحافظ عن سعادته بهذا الحدث الكبير الذى يمثل بشرة خير على السياحة فى ، كما يؤكد أن مصر ستظل دائما بلد الأمن والأمان وبعد وقت ليس بالقليل غادر الملك المكان قائدا لسيارته مرة أخرى راغبا بجولة فى عدة أماكن أخرى بالمدينة الجميلة.

1%20(1).jpg

G53939c300ac06.jpg

G53939c3084183.jpg

G53939c314a7a4.jpg

G53939c3247100.jpg

stripnews2013.png

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

تغطية خاصة - عزت ابراهيم: الحوار الاستراتيجي بين البلدين سيفصح عن ماتريده أمريكا من مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

ترامب يرحب بدعوة السيسي لزيارة مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

أحمد أحمد ينفي نقل مقر «كاف» من مصر

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»

رئيس الكاف: «كل الشكر لمصر وللمصريين»