هالة سرحان تعليقاً على مبادرة الاستقلال: "اإخوان" بياخدوا حبوب منشطة

قالت الإعلامية هالة سرحان، إن حزب الاستقلال وأبناء التيار الإسلامى التابعين لجماعة الإخوان، بياكلوا تناحة ومن أهل الكهف وجاء ذلك ردا على إعلانهم اليوم عن بنود مبادرة لتهدئة الأوضاع على الساحة المصرية.

وتضمنت المبادرة المصالحة وإلغاء نتيجة الانتخابات الأخيرة، وإبعاد المؤسسة العسكرية عن الحياة السياسية، وتكوين مجلس رئاسى مكون من 6 أشخاص وتجميد المحكمة الدستورية لاستكمال بناء المؤسسات، وعودة الرئيس محمد مرسى، مقابل وقف العنف وتظاهرات الإخوان".

وأشارت سرحان خلال برنامجها "آن الآوان"، المذاع على قناة المحور، إلى أن تحالف دعم الإخوان يقوم بعمل مؤتمر صحفى بعيد عن جماعة الإخوان موضحة أن هذا يؤكد أنهم وضعوا رأسهم برأس الدولة، وأن المبادرة شملت الفصل بين حزب الحرية والعدالة وتنظيم الإخوان، ويتولى الحزب مسئولية العمل السياسى، مؤكدة أن الإخوان " يأخذون حبوب منشطة وأغبياء".