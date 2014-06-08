بالصور: الجالية المصرية تحتفل بليلة تنصيب السيسى فى البحرين

استبق المصريون المقيمون بالبحرين، حفل تنصيب الرئيس الجديد المزمع إقامته اليوم، بالاحتفال بالعاصمة البحرينية المنامة.

واحتفلت الجالية المصرية بالبحرين، على أنغام الأغانى الوطنية والزغاريد والهتافات الوطنية، قبل ساعات من حفل تنصيب الرئيس الجديد ،بحضور عدد من المسئولين البحرينيين، على رأسهم ابتسام هجرس، النائبة بالبرلمان البحرينى.

وشارك بالاحتفال الكرنفالى، عصام عواد السفير المصرى بالمنامة، والمهندس السيد مسعود المنسق العام لحملة السيسى بالبحرين، والقس هانى عزيز نائب رئيس جمعية البحرين للتسامح والتعايش، والسفير نعمان جلال سفير مصر الأسبق بالصين، وحرمة الفنانة التشكيلية كوثر الشريف.

وتخلل الأمسية غناء وطنى للمغنى الشاب رفعت صالح، بالإضافة إلى أداء غنائى من فريق شباب الكنيسة، وغناء منفرد للمغنى إدوار هانى أحد أعضاء حملة دعم المشير السيسى بالبحرين، اشتعلت قاعة الاحتفال برقص المصريين كبارًا وصغارًا.